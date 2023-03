A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que uma preocupação do governo Joe Biden é a possibilidade de o crédito ficar mais caro e menos acessível, caso bancos sob estresse após crise no Signature Bank e Silicon Valley Bank (SVB) se tornarem mais relutantes a conceder empréstimos.

“Isso poderia virar uma fonte de risco econômico negativo”, afirmou ela, que falou nesta quinta-feira no Comitê de Finanças do Senado norte-americano.

A secretária disse que há estatísticas para identificar se bancos estão apertando as condições de crédito, a exemplo do Senior Credit Officer Opinion Survey, ao ser perguntada sobre quais indicadores o Tesouro está monitorando para saber se suas medidas de intervenção aos Signature Bank e SVB serão bem sucedidas.

Revisão de exigência de liquidez

Janet Yellen afirmou também que será necessário pensar sobre requerimentos de liquidez para bancos com forte dependência de depósitos não segurados, após os casos de quebra e de intervenção nos EUA.

Ela disse que bancos que têm mais depósitos segurados e clientes do varejo tendem a não sofrer com corridas como as que as duas instituições bancárias em crise registraram.

“O SVB era um banco que tinha uma proporção muito alta de depósitos não segurados, que o tornava vulnerável a corridas – e sofreu uma corrida devastadora”, afirmou Janet Yellen a um parlamentar durante sabatina no Comitê de Finanças do Senado norte-americano.

Inflação

A secretária do Tesouro dos EUA disse que é fundamental fazer o possível para reduzir a inflação no país e que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) faça sua parte para atingir esse objetivo.

“Considero a alta inflação o problema econômico número um que todos precisamos resolver”, afirmou Yellen, acrescentando que essa também é uma das principais prioridades do presidente dos EUA, Joe Biden.

As declarações foram dadas durante depoimento ao Comitê de Finanças do Senado, cuja pauta foi a proposta de orçamento apresentada pela administração Biden na semana passada.