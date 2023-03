A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, expressou “total confiança” nos reguladores bancários do país para que tomem medidas apropriadas em relação ao caso da Silicon Valley Bank (SVB), informa comunicado divulgado pelo órgão.

O comentário foi feito durante reunião convocada pela secretária nesta sexta-feira, 10, para discutir a crise no banco, na qual estiveram presentes membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), da Corporação Federal de Asseguradora de Depósitos e do Escritório do Controlador da Moeda.