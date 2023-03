A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, indicou que uma intervenção aos moldes da que ocorreu com os Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank pode ser feita em bancos menores, caso as instituições sofram com corridas que também representem risco de contágio. “As medidas que tomamos não foram focadas em ajudar bancos específicos ou classes de bancos. Nossa intervenção foi necessária para proteger o amplo sistema bancário dos Estados Unidos”, afirmou Yellen em discurso na American Bankers Association, na terça-feira, 21.

E acrescentou: “Ações semelhantes podem ser justificadas se instituições menores sofrerem corridas de depósitos que representem o risco de contágio.”

Janet Yellen aconselhou os bancos de menor porte a “manterem o foco em atender às necessidades das comunidades” nas quais atuam.

A secretária disse ainda que as instituições bancárias pequenas e médias desempenham um papel vital na economia, fornecendo crédito e apoio financeiro a famílias e pequenas empresas.

“Esses bancos fornecem serviços que os bancos maiores não podem replicar, porque conhecem as características especiais do mercado e das pessoas que atuam nessas comunidades”, falou Janet Yellen.