O presidente do grupo de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo), Paschal Donohoe, afirmou nesta segunda-feira, 13, que a zona do euro tem “exposição muito limitada” ao Silicon Valley Bank (SVB), banco americano que sofreu um colapso na semana passada. “Temos um marco regulatório muito forte aqui na Europa”, acrescentou ele, durante entrevista à Bloomberg Television.

Donohoe, porém, também acrescentou que “claro, qualquer acontecimento bancário como esse realmente traz questões, e certamente discutiremos isso hoje, no Eurogrupo”. Os ministros da região se reúnem nesta segunda-feira.

O também ministro das Finanças da Irlanda disse que o episódio mostra que o quadro pode mudar rápido, mas opinou que a Europa está em uma “boa posição”, por mudanças feitas nos mercados regulatórios ao longo da última década.

Donohoe enfatizou que não é possível ser complacente. Ele acrescentou que é preciso ver onde está a exposição, e disse que o bloco está atento a um eventual apoio ao setor de tecnologia, para garantir que ele possa crescer e não ser afetado de modo significativo, já que o SVB era um banco centrado em companhias do setor nos EUA.

Ainda para Donohoe, o Banco Central Europeu (BCE) deve manter sua postura para conter a inflação. Ele lembrou que o BCE tem dito que tomará suas decisões reunião a reunião, para garantir o controle dos preços, mas não comentou diretamente se poderia haver mudanças nessas decisões diante da crise recente em alguns bancos americanos e dos temores gerados pela situação.