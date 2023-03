Reprodução/UEL

A primeira fase do vestibular da UEL 2023 será no próximo domingo (5 de março) e, faltando poucos dias para a prova, muitas dúvidas invadem os pensamentos dos estudantes. Ainda dá tempo de estudar? Qual o melhor jeito de resolver a prova? Como lidar com a ansiedade e não deixar o sentimento atrapalhar os resultados?

A orientadora de estudos do Curso Prime de Londrina, Márcia Chiréia, afirma que fazer a prova com técnica e muita atenção é um cuidado básico para ter resultados mais positivos.

Para ajudar os vestibulandos nesta reta final, ela preparou um passo a passo para a resolução eficiente das provas. Acompanhe:

1 – Comece a prova pelas disciplinas nas quais tem mais facilidade.

2 – Assim que receber o caderno de questões, faça um “raio-X”: passe os olhos pelas questões e assinale as que têm mais afinidade com o tema e inicie a resolução da prova por elas, deixando as mais difíceis para o final. Esse cuidado vai evitar que o candidato perca tempo em questões que podem não render acertos.

3 – Ainda dá tempo de estudar, mas não adianta querer estudar tudo. Faltando poucos dias para a prova, não é hora de abraçar as dificuldades, por isso, deixe para trás as matérias que não aprendeu e revise os conteúdos de maior afinidade.

4 – Na reta final, se tiver que escolher disciplinas para estudar, vale a pena focar em geografia e história, pois o vestibular da UEL é interdisciplinar e essas disciplinas podem aparecer em diferentes matérias.

5 – Na véspera da prova, não vale a pena ficar até tarde estudando. Participe dos plantões de véspera apenas para encontrar amigos e se distrair, pois no dia anterior da prova é importante relaxar.

7 – Faça uma alimentação balanceada, hidrate-se e durma bem. Estudar exageradamente na véspera vai trazer mais prejuízos que benefícios.

8 -Lidar com a ansiedade é muito difícil. Com a proximidade do vestibular, entenda que ficar ansioso faz parte do processo, por isso, não adianta tentar evitar. O mais importante é olhar para o sentimento e entendê-lo, lembrando que é só uma prova, a vida do estudante não se reduz apenas a isso, por mais que seja um objetivo importante. A hora é de encarar a prova como “mais uma” e não como “a única”.

9 -Vale muito a pena usar técnicas de respiração para fazer a prova com mais tranquilidade.

10 – Confira no dia anterior o local exato onde vai fazer a prova, o material e os documentos necessários. Parece uma dica óbvia, mas ainda tem muito vestibulando que se prejudica porque deixa esse cuidado básico para última hora.

11 – Leve água e lanches leves para comer durante a prova, pois podem ajudar a tirar o sono.

13 – Programe-se para sair de casa com antecedência, evitando atrasos desnecessários.

Márcia destaca que, ao final da prova, se o vestibulando sentiu que foi bem, precisa se organizar para seguir estudando para a segunda fase. Se, ao contrário, o resultado foi aquém do esperado, é hora de “tocar a vida para frente”, fazendo novos planos. “Só não passa quem desiste”, afirma.

Saiba as principais informações do vestibular 2023 da UEL

As informações mais importantes sobre o vestibular da UEL estão disponíveis no Manual do Candidato. Confira algumas delas: