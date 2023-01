(Foto: Cassiano Rosário)













































Hoje é dia de festa na Universidade Federal do Paraná (UFPR). É que o tradicional Banho de Lama da instituição voltou a ocorrer presencialmente nesta sexta-feira (13 de janeiro), após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Os calouros estão comemorando no gramado do Setor de Ciências Agrárias, onde também foi homologada a lista de aprovados no vestibular de 2023. O resultado do processo seletivo pode ser acompanhado no Núcleo de Concursos da UFPR (clique AQUI) ou pelo app +UFPR, disponível apenas para Android, neste link.

A festa na UFPR segue até às 18 horas e conta ainda com DJ para embalar a comemoração dos futuros alunos da federal. Há, ainda, 30 barracas para apresentação dos cursos da UFPR no local e as baterias dos Centros Acadêmicos farão apresentações para as famílias e o público em geral.