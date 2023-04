(Reprodução)

Os interessados em participar da 2ª chamada do Vestibular 2022 e do Processo de Avaliação Seriada (PAS/3ª etapa, 2022), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), têm até esta quinta-feira (13) para solicitar a vaga no site da DAA. A solicitação é obrigatória para todos os interessados da lista de espera e começa na quarta-feira, após as 14h.

O edital com os aprovados na segunda chamada será divulgado na sexta-feira (14). A solicitação de matrícula e envio de documentos on line ocorre a partir de sexta-feira até o dia 18. O link será disponibilizado após às 14h, das datas mencionadas anteriormente, no site da DAA.

Os candidatos que forem aprovados pelo sistema de cotas devem providenciar os documentos que comprovem as respectivas condições.

A 3ª chamada para a solicitação de vaga está prevista para os dias 3 e 4 de maio, após às 14h, via internet. O resultado, a solicitação da matrícula e envio dos documentos devem ser publicados entre os dias 5 a 9 de maio.

Os candidatos farão matrícula para ingresso no ano letivo de 2023, que tem início em 26 de junho.