Estão abertas até 19 de maio as inscrições para escolas públicas e privadas interessadas em participar da edição deste ano da Olimpíada Paranaense de Matemática (OPRM 2023). Podem participar alunos do ensino médio e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. As provas acontecerão em junho (primeira fase) e em outubro (segunda fase). A Olimpíada é inteiramente gratuita: não há taxa de inscrição ou participação para as escolas e alunos.

O cadastro das escolas (que funcionarão como Centros de Aplicação das provas para seus alunos) e dos respectivos coordenadores locais deve ser feito por um representante da escola (coordenador, diretor, professor, etc.) por meio de um sistema de inscrições. Para receber o link do sistema, a escola deve enviar um e-mail para oprm@ufpr.br, informando a instituição e o nome completo do representante.

Os alunos interessados em participar da OPRM 2023 devem solicitar à direção de sua escola que inscreva a instituição. A prova da primeira fase será realizada no dia 2 ou 3 de junho, à escolha de cada um dos Centros de Aplicação cadastrados. Os estudantes classificados para a segunda fase farão a prova no dia 1º de outubro, em Polos de Aplicação espalhados pelo Paraná.

A Olimpíada de Matemática é organizada pelo Departamento de Matemática da UFPR, com o objetivo de estimular o estudo da disciplina, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. Além disso, a OPRM contribui para aproximar a UFPR das escolas e para a melhoria da qualidade do ensino de Matemática na educação básica.

Mais informações, como regulamento da Olimpíada, calendário para 2023 e histórico das edições anteriores, estão disponíveis no site da OPRM.