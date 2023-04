Educação orienta sobre como entrar na EJA no segundo semestre –

Abrem nesta segunda-feira (24) as inscrições para os exames EJA (Educação de Jovens e Adultos) para certificação de disciplinas e áreas do conhecimento do ensino médio. Os interessados devem ir até o dia 3 de maio a uma instituição pública de ensino que oferte EJA levando documento oficial com foto (veja AQUI a lista de instituições em cada município).

Para se inscrever para os exames do ensino médio é preciso ter idade a partir de 18 anos. As provas são em formato online (no computador) e serão feitas presencialmente, entre 6 e 22 de junho, nos laboratórios de informática das instituições que ofertam esta modalidade. Confira no portal da Secretaria de Estado da Educação os conteúdos cobrados nos exames e o edital completo.

ENSINO FUNDAMENTAL II – As inscrições para os exames EJA referentes a disciplinas e áreas do conhecimento do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) acontecerão entre 18 e 28 de setembro, e as provas serão aplicadas em novembro. Para se inscrever para os exames do ensino fundamental II é necessário ter idade a partir de 15 anos.