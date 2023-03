Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, criou grupo de trabalho (GT) para avaliar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) estabelece que a equipe deverá “realizar diagnósticos sobre a situação atual do Fies” e “apresentar proposta e cronograma para realização de estudos” sobre o Fundo.

O grupo será composto por servidores de secretarias e órgãos do próprio Ministério da Educação (MEC), incluindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O GT terá duração de 180 dias, que poderá ser prorrogada por decisão do secretário executivo adjunto do MEC.