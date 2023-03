Há 17 anos no mercado, o grupo SWA sempre teve o sonho de contribuir com a sociedade por meio da educação. Foi quando, em janeiro deste ano, deu o pontapé inicial e lançou o Educa SWA, um projeto socioeducativo que oferece bolsas de graduação e pós-graduação com até 100% de gratuidade, em parceira com as faculdades e universidades parceiras.

Podem concorrer às bolsas funcionários do grupo e o púbico em geral. Para isso, é necessário ter concluído o ensino médio em escolas públicas ou na condição de bolsista integral em escolas particulares. Os descontos variam conforme a realidade socioeconômica. São oferecidos 50% de desconto aos estudantes com renda familiar de até três salários-mínimos e de até 100% para até um salário-mínimo por pessoa.

Além disso, é preciso que o estudante tenha obtido a nota mínima de 450 pontos no ENEM e não tenha zerado na redação. Outro pré-requisito é ser aprovado no vestibular SWA com pelo menos 80% de acerto. No caso dos colaboradores, os critérios são estabelecidos com base na meritocracia e interesse de desenvolvimento profissional de cada um.

O investimento inicial do Educa SWA para esta etapa do projeto foi de 350 mil reais, distribuídos entre curso técnico, graduação e pós-graduação, beneficiando pelo menos 200 pessoas entre funcionários e público externo. Os cursos ofertados seguem o critério de escassez de profissionais no mercado. Neste primeiro momento, os estudantes podem se inscrever para os cursos de desenvolvedor de software, administração, marketing/comercial, contabilidade e cursos técnicos com foco em tecnologia.

Em pouco tempo, o Educa SWA já está mudando a vida dos funcionários. É o caso de Maria Eduarda Oliveira Bismara, assistente de marketing. Após trabalhar nove meses no grupo, Bismara foi uma das primeiras contempladas com uma bolsa 100% gratuita para fazer a graduação na sua área de atuação no Centro Universitário Cidade Verde (UniFCV).

“Quando a minha diretora informou que consegui a bolsa, me emocionei muito, porque minha família não tem condições financeiras de pagar uma faculdade. A SWA foi capaz de mover e transformar a minha vida profissional e pessoal me ofertando essa oportunidade. Estou extremamente feliz e satisfeita. Sou muito grata à SWA, porque o grupo não me deu apenas uma oportunidade de emprego e estudo, mas também de crescer na vida”, disse.

Assim que foi apresentado ao projeto, Daniel Francisco Hugue, consultor comercial do grupo, se inscreveu para tentar uma bolsa de pós-graduação. Hoje, cursa Gestão de Pessoas, sua segunda especialização pelo projeto na Unifatec. “Um dia, quando estávamos ingressando novos funcionários na equipe, fui avisado de que tinha sido contemplado com a bolsa. Foi muito gratificante receber a notícia. Agradeço à empresa e à equipe do comercial que, junto com os clientes, conseguiu elaborar esse projeto que está transformando a vida e realizando sonhos de funcionários e de quem quer dar o primeiro passo para a realização dos seus sonhos e objetivos”, recorda.

Onboarding

Além da oferta de bolsa de estudo integral, a SWA projeta para este ano mais de 200 horas de treinamentos para que os colaborares consigam desenvolver melhor as suas rotinas.

“Nos últimos anos tenho observado que quanto mais alinhado estiver os objetivos de vida dos funcionários aos objetivos e estratégias da empresa, mais engajamento temos gerado para reter nossos talentos. Também acredito que o crescimento das empresas é reflexo da evolução e desenvolvimento das pessoas que fazem parte dela. Portanto, quanto mais as pessoas se desenvolverem, mais o Grupo SWA continuará crescendo”, destaca Leandro Scalabrin, CEO da SWA.

Afora a oferta educacional, a empresa acredita que o desenvolvimento organizacional não está apenas no que o funcionário pode oferecer para a empresa, mas também em como mantê-lo feliz e motivado. Neste contexto, uma das premissas do Educa SWA é estimular os colaboradores a pensar em seus planos de vida, definir e potencializar suas metas pessoais e apoiá-los na formação continuada, levando em consideração o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Para isso, vem promovendo turmas de onboarding, cujo objetivo é integrar as equipes e abrir o campo de visão de cada um dos profissionais para obter maior domínio sobre os desafios do cotidiano na empresa. Nesse processo de adaptação, a insegurança e a sensação de estar perdido em suas atividades dão lugar à segurança, à confiança no seu trabalho e à motivação para começar a trabalhar e entregar os resultados esperados.

“Antes de assumir as respectivas funções, os colaboradores recebem mais de 140 horas de treinamentos técnicos e comportamentais. Um exemplo de treinamento abordado no onboarding é o de finanças pessoais, pois acreditamos que funcionários que tomam as rédeas dos próprios gastos para investir no crescimento pessoal, ou mesmo profissional, tendem a ter uma qualidade de vida melhor, com isso, uma produtividade maior”, completa Leandro.

Outro pilar desenvolvido pelo programa é o de intraempreendedorismo. Por meio da Escola de Liderança, os colaboradores são estimulados a ter a visão de dono nos seus cargos e a opinar sobre ideias e projetos que trarão mais impacto para a empresa e stakeholders.

Na ocasião, os participantes têm a oportunidade de pensar e planejar sobre seus próprios projetos de vida. “São mais de 120 horas de treinamento tanto dentro da empresa como com imersões nos finais de semana que ajudam a desenvolver experiências reais de alto impacto e de transformação em cada um”, completa Leandro.