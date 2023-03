(Franklin de Freitas)

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) passa a adotar também a modalidade do concurso vestibular para a o ingresso em um dos 107 cursos de graduação ofertados pela instituição.

O processo seletivo voltará a ser a realizado após 13 anos, período no qual o Sisu foi adotado como única forma de ingresso para os cursos de graduação na Universidade. A proporção das vagas deve se de 70% para o concurso vestibular e 30% pelo Sisu.

Neste primeiro ano, serão 3006 vagas para os 107 cursos (bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia) nos 13 campi da instituição. As inscrições serão abertas em 27 de março e irão até 9 de maio.

As provas serão aplicadas no dia 4 de junho no local escolhido pelo aluno no ato de inscrição. Entre as novidades estão a possibilidade do aluno escolher cursos ministrados em campos diferentes dos locais das provas. Outra novidade será a oferta do curso de Mecatrônica no campus de Guarapuava já nesta primeira edição do vestibular.

A prova terá 60 questões e mais a prova de redação. O tempo de aplicação da prova será de 5 horas.



O edital do vestibular foi lançado por Marcos Schiefler, reitor da UTFPR e Jean-Marc Lafay, pró-reitor de Graduação e Educação Profissional e os diretores-gerais dos 13 campi da Universidade.

A taxa de inscrição será de R$ 150. Os alunos podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 27 de março e 12 de abril. O ensalamento deve ser divulgado no dia 29 de maio.

As matrículas da primeira chamada serão de 19 a 31 de julho.