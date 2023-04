(Luiz Costa/SMCS)

Em comemoração ao mês da visibilidade indígena, a Secretaria Municipal da Educação lançou, nesta quinta-feira (13/4), o caderno “Orientações Pedagógicas Povos Indígenas do Brasil”.

Elaborado pela Gerência de Educação em Direitos Humanos da Coordenadoria de Equidade, Famílias e Rede de Proteção da secretaria, o novo material traz possibilidades para a abordagem da temática dos povos indígenas nas unidades educacionais da rede municipal, que soma 185 escolas e 231 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Para apresentar o caderno, foram preparadas no Salão de Atos Parque Barigui cinco estações pedagógicas, onde cada espaço abordou uma vertente do tema: músicas, literatura infantojuvenil com autores indígenas, aplicativos de jogos com a temática, tecnologias que vêm da floresta e passeio na floresta, com a utilização de óculos 3D.

“Todo nosso respeito a estes povos que pautaram a história do Brasil”, comentou a secretária da Educação, Maria Sílvia Bacila.

A superintendente de Gestão Educacional, Andressa Pereira, destacou que o material amplia as possibilidades de abordagens da temática com os estudantes. “É nosso dever nos atualizarmos sempre”, disse a superintendente.

A coordenadora de Equidade, Famílias e Rede de Proteção, Sandra Piotto, explicou que o objetivo da ação é evitar equívocos quando se trata do assunto. “Não usamos mais a expressão dia do índio, e sim dos povos indígenas. Essas e outras questões são esclarecidas neste material”, comentou Sandra.

Durante o evento, equipes diretivas e pedagógicas das unidades educacionais debateram o tema e conheceram as estações formativas. Também participaram chefes de Núcleos Regionais da Educação e diretores dos departamentos da SME.

O material estará disponível em breve no site da Educação.