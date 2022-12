Divulgação

Estudantes de 15 a 17 anos que queiram fazer intercâmbio com tudo pago têm uma boa oportunidade. Já estão abertas as inscrições para o programa AFS Global STEM Changemakers, financiado pela BP, que vai oferecer bolsas integrais de estudo nos Estados Unidos, Egito, China, Índia, Europa e Brasil, e podem ser feitas até 8 de janeiro de 2023. Estes seis países receberão alunos de 18 nacionalidades entre junho e agosto do próximo ano.

O programa do AFS – a mais antiga organização de intercâmbio para jovens do mundo – combina aprendizado digital durante 3 meses e presencial, 4 semanas. A ideia é que os estudantes enriqueçam seus conhecimentos de sustentabilidade e habilidades STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) por meio de um currículo interativo e prático, enquanto desenvolvem competências globais críticas. Incluem-se aí resolução de problemas, habilidades analíticas, compreensão intercultural e inovação social. Todo o conteúdo é desenvolvido pelo AFS e pelo Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia (EUA).

A parte virtual do programa culmina com projetos de impacto social liderados por alunos e apresentações que oferecem soluções potenciais para desafios do mundo real, com ênfase na sustentabilidade e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, abrangendo os tópicos de mudança climática e transição energética. Na presencial, os bolsistas participam de serviços comunitários e visitam operações locais inovadoras e focadas em sustentabilidade para ver em primeira mão como empresas e organizações estão usando as habilidades STEM na prática para enfrentar os desafios da indústria e da sociedade, particularmente em torno do meio ambiente.

No final, os estudantes recebem o Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social. O programa reunirá alunos, no próximo ano, da Austrália, Azerbaijão, Brasil, China, Egito, Alemanha, Hungria, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, México, Holanda, Cingapura, África do Sul, Trinidade e Tobago, Reino Unido e EUA.

A gerente de Operações e Alianças do AFS, Ana Paula Castro, diz que a proposta é dar oportunidades a jovens de baixo poder aquisitivo de colaborar com estudos de casos reais sobre a transição energética e tecnologias sustentáveis. “Queremos gerar impacto, dar perspectivas a estes estudantes, levá-los a acreditar no futuro”, afirma. Ela lembra que o programa pode ainda abrir as portas do mercado de trabalho aos jovens participantes. Após a conclusão, os estudantes vão ser apoiados por meio de mentoria contínua e terão a chance de obter financiamento para seus projetos de impacto social. Informações detalhadas sobre o programa podem ser acessadas no link: https://www.afs.org.br/afs-global-stem-academies-2023/

Serviço

As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2023 pelo link https://application.afs.org/stem/s/applynowregister

O Programa é dividido em virtual (3 meses) e presencial (4 semanas)

Os requisitos para a inscrição

Ter nascido entre 1º de setembro de 2005 e 1º de abril de 2008

Poder participar, tanto on-line quanto em sala de aula, em um programa conduzido integralmente em inglês.

Ter interesse em STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática), sustentabilidade e indústria de energia.

Ser curioso, ter vontade de interagir com diversas pessoas globais e explorar novas culturas.

Poder viajar desacompanhado.

Possuir computador, smartphone ou outro dispositivo digital, com webcam e microfone integrados, para acessar o conteúdo do programa virtual e participar das sessões de diálogos.

Ser jovem talentoso de todas as origens que refletem a diversidade, especialmente mulheres, populações sub-representadas e estudantes de baixa renda.

Os destinos:

EUA: 7 de julho a 31 de julho de 2023

Egito: 19 de julho a 16 de agosto de 2023

Brasil: 24 de junho a 22 de julho de 2023

China: 24 de julho a 21 de agosto de 2023

Índia: datas a confirmar

Europa: datas a confirmar

Sobre o AFS

Com sede em Nova Iorque, presente em mais de 60 países e 105 anos de existência, o AFS – uma ONG sem fins lucrativos – está no Brasil desde 1956. Já enviou e recebeu mais de 14 mil intercambistas, em parceria com cerca de 400 escolas. Hoje, conta com quase mil voluntários que formam a rede de atuação em mais de 100 cidades do Brasil, onde possibilitam a realização de programas e desenvolvem as atividades que apoiam as experiências interculturais de todos os envolvidos.

O AFS é atualmente apoiado por 500 mil voluntários e 10 mil famílias hospedeiras ao redor do mundo. Em 2019, o AFS Intercultura Brasil, que faz parte da rede AFS Intercultural Programs, foi reconhecido como umas das 100 melhores ONGs do Brasil pelo Instituto Doar e a Rede Filantropia (https://melhores.org.br/em2019/).

Sobre a BP

O objetivo da BP é reimaginar a energia para as pessoas e para o nosso planeta. A empresa ‎estabeleceu a ambição de ser uma empresa com zero emissões de carbono até 2050 ou antes, e ajudar o mundo a chegar a zero emissões de carbono, e a ter uma estratégia para cumprir essa ambição. Para mais informações, acesse www.bp.com.