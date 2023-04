Fotos: Daniel Snege

O projeto vc_tb, que tem como objetivo principal ensinar inglês com preços acessíveis a estudantes de baixa renda, possui uma franquia em Curitiba, no -bairro de Santa Felicidade, comandada por Zizi Zanardini, que desenvolve também ali um espaço de atividades socioculturais, com a mesma proposta de acessibilidade e impacto social – a cocriação no Santa Coworking.

“A nossa unidade é além da franquia, ela tem a proposta de ser um Coworking Cultural e Educacional, o Santa Coworking, com atividades para crianças a partir de 8 anos, jovens e adultos, com o ensino de inglês da startup e parceiros para outros idiomas, como francês, espanhol, alemão e libras, além de aulas de teatro, música, técnica vocal, entre outras”, explica a diretora.

A proposta engloba ainda a capacitação e desenvolvimento humano dos estudantes. “Temos o propósito de desenvolvimento humano e capacitação para jovens, desde teste vocacional, oratória, soft skills, libras, pacote office, metodologias ágeis, entre outros”, ressalta Zizi.

O Santa Coworking oferece para alunos da rede pública, pagantes e bolsistas, e alguns deles já são tutores de turmas iniciantes. “Além de ser para alunos, o espaço está aberto para profissionais que queiram oferecer atividades relacionadas no espaço”, complementa.

A metodologia da vc_tb com professores estrangeiros, proporciona o intercâmbio cultural e diversidade de experiências sem precisar sair do Brasil. Com foco em conversação e as três habilidades de escuta, leitura e escrita, somados ao material de apoio e o próprio aplicativo para atividades, permitem um aprendizado na prática e com custo baixo. As aulas são personalizadas nas modalidades presencial ou online ao vivo.

Estatísticas do país

De acordo com o Índice de Proficiência em Inglês (EPI), de 2021, o Brasil caiu em comparação a 2020, passou da 53ª colocação para o 60º lugar. Além disso, há mais um dado que chama a atenção: segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), de 2022, o Brasil está em 84º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), um indicador usado para medir, avaliar e comparar o grau de desenvolvimento social e econômico das nações do mundo todo, nos campos da Educação, Saúde e Renda.

A solução, com base da Agenda 2030, contemplando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.