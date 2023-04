(Reprodução)

Hoje, o Duolingo – plataforma de aprendizado de idiomas mais popular e o app educacional mais baixado do mundo – lança a terceira temporada do podcast criado e produzido exclusivamente para o mercado brasileiro: “Histórias em Inglês”.

As duas primeiras temporadas da série foram um sucesso, tornando-se o podcast de educação mais ouvido no Brasil, em 2021 e 2022. “Histórias em Inglês” atualmente é o podcast mais escutado na Apple no país e está em primeiro lugar também na categoria educação da plataforma. Além disso, mesmo após um ano desde a sua segunda edição, continua no top 5 do Spotify na categoria educação, em 3º lugar.

Segundo o relatório anual do app sobre o aprendizado de idiomas no mundo, o Duolingo Language Report, o inglês continua sendo a língua mais estudada pelos estudantes do Brasil, se consolidando como o idioma mais popular entre os brasileiros por mais um ano. E, para manter seu compromisso de proporcionar educação de qualidade de maneira divertida, eficaz e gratuita, a nova temporada do podcast queridinho dos alunos, está de volta, sendo mais uma ferramenta disponível para auxiliar no aprendizado do idioma, principalmente no treinamento da escuta.

Com oito episódios no total, a nova série permite que alunos de todos os níveis aprendam o idioma de forma descontraída e entendam facilmente a língua estrangeira no seu próprio ritmo com o auxílio de histórias reais e atuais narradas em português. A terceira temporada traz relatos sobre adoção e mercado de trabalho, além de temas intrigantes como a viagem à Lua e os mistérios do fundo do mar.

“O Brasil é o segundo maior mercado do Duolingo no mundo e temos sempre uma expectativa alta para saber o que os brasileiros acharão da nova temporada do podcast, já que é uma audiência muito receptiva. Continuamos com a nossa missão de proporcionar educação acessível de qualidade e “Histórias em Inglês” é mais uma forma de ajudar nossos alunos a imergir no idioma de forma eficaz, divertida e envolvente.”, ressalta Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

Veja a seguir as sinopses de todos os episódios da terceira temporada do podcast “Histórias em Inglês”:

Cap 1: Families and Adoption (Famílias e adoção)

Duas histórias sobre como encontrar ou formar uma família por meio da adoção.

Cap 2: Friends Reunited (Amigos reunidos)

Dois reencontros inesperados que aconteceram depois de muitos anos.

Cap 3: Moon Landing (Aterrissagem na Lua)

Duas histórias de pessoas que tiveram papéis inesperados na Apollo 11, a primeira missão especial que levou humanos pra Lua.

Cap 4: Delicious Barbecue (Churrasco delicioso)

Duas histórias sobre por que fazer barbecue é mais do que apenas cozinhar.

Cap 5: Happy Halloween (Feliz Halloween)

Duas histórias de pessoas que se divertiram mais do que imaginavam durante uma das festas mais populares do ano: o Halloween.

Cap 6: National Park Adventures (Aventuras em parques nacionais)

Duas pessoas exploram algumas das reservas naturais mais bonitas e famosas dos Estados Unidos.

Cap 7: Under the Sea (No fundo do mar)

Duas histórias de pessoas que exploram o universo que existe no fundo do mar.

Cap 8: Interview Success (Sucesso em entrevistas)

Duas pessoas enfrentam uma situação muito estressante: uma entrevista de emprego.

O primeiro capítulo da nova temporada do podcast já está disponível no Spotify e em podcast.duolingo.com e os próximos episódios serão adicionados semanalmente.

