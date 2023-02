Arquivo/ABr

O resultado com a lista de aprovados no primeiro processo seletivo de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas no ensino superior público, foi divulgado nesta terça-feira, 28. Para conferir a aprovação, o candidato precisa acessar o Portal Acesso Único (https://sisualuno.mec.gov.br/#/login). As matrículas poderão ser feitas entre 2 e 8 de março.

Para disputar uma das 226 mil vagas, em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais, os alunos usaram a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. Além de ter feito a prova, os candidatos não podiam ter zerado a nota de redação nem ter feito a prova como treineiro.

O prazo para manifestar interesse na lista de espera vai até 8 de março. A convocação dos candidatos pelas instituições de ensino está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.

No Sisu, o candidato pode escolher até duas opções de curso e o período em que as inscrições ficaram abertas foi entre 16 e 24 de fevereiro. A primeira chamada ocorreu nesta terça-feira. Nesta edição, a plataforma do MEC teve 1.073.024 inscritos, alta de 1,8% em relação à mesma edição do ano anterior, que teve 1.054.474 cadastrados por CPF.

Confira as datas:

– Em 28 de fevereiro – resultado da chamada regular.

– De 2 a 8 de março – matrícula da chamada regular.

– De 28 de fevereiro a 8 de março – prazo para participar da lista de espera.

– Em 13 de março – convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data.