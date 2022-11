UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou o resultado da primeira fase do vestibular deste ano nesta segunda-feira, 14 de novembro.

A segunda fase será em dezembro. Neste ano, 4.684 candidatos não compareceram para fazer a prova da primeira fase do Vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná, realizado em 23 de outubro. Isso significa que, dos 38.087 inscritos, o índice de abstenção chega a 12,30%.

O percentual de ausentes voltou ao patamar histórico. Nos dois últimos concursos, durante a pandemia de Covid-19, chegou a 41,6% (Vestibular 2021) e 29,32% (Vestibular 2022).

A prova foi aplicada em 11 cidades – Curitiba, Londrina, Joinville (em Santa Catarina), Cascavel, Maringá, Toledo, Guarapuava, Palotina, Paranaguá, Matinhos e Jandaia do Sul. É a primeira vez que a prova foi aplicada neste número de cidades, incluindo uma fora do Paraná. No ano passado foram 6 cidades.

A UFPR diz que o vestibular transcorreu em clima de tranquilidade. Foram 90 questões objetivas. O resultado da primeira fase do vestibular será divulgado no dia 14 de novembro. As provas da segunda fase acontecem nos dias 4 e 5 de dezembro.

O processo voltou a ser em duas fases nesta edição, depois de duas edições em fase única, por causa da pandemia de Covid-19.

Este ano a UFPR oferta para o vestibular 5.291 vagas, em 124 cursos de graduação, distribuídos nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.

Metade das vagas é destinada para ampla concorrência e a outra metade, para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Dentro dessa parcela de vagas estão as cotas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.