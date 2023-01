UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Para facilitar a preparação dos candidatos, a UFPR antecipou a divulgação do programa oficial de provas e da relação das obras de referência para o Vestibular 2024. O programa de provas e as listas de obras – com várias novidades – foram divulgados na última sexta-feira (20/01) e estão disponíveis no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

As listas de obras de referência de Filosofia e Sociologia são inteiramente novas. Na relação de Literatura Brasileira, foram substituídas três das oito obras do vestibular anterior.

É a primeira vez que a UFPR divulga a relação com tanta antecedência – nove meses antes da primeira fase do vestibular, marcada para 22 de outubro. A intenção é que candidatos e escolas tenham mais tempo para a preparação.

As inscrições para o Vestibular 2024 poderão ser feitas de 1º de junho a 23 de agosto – um período de 84 dias, quase o dobro do tempo para inscrições no vestibular anterior, que foi de 45 dias.

Outra novidade será a ampliação do prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição (confira as datas abaixo). Em 2022, os candidatos tiveram prazo de 10 dias para solicitar isenção pelo CadÚnico e de 19 dias pela Lei 12.799/2013, que garante isenção a estudantes de escolas públicas com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Para o Vestibular 2024, o prazo será, respectivamente, de 44 e 51 dias.

Literatura brasileira

Os novos livros da lista são Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga; Noite na taverna, de Álvares de Azevedo; e A falência, de Julia Lopes de Almeida.

As escolhas refletem expectativas da universidade com relação ao ensino de literatura e à leitura dos estudantes: que leiam obras de gêneros literários e tempos variados, e que o façam com criticidade e contextualização. Entre outros critérios para a elaboração da lista está a busca de um certo equilíbrio em termos temporais, privilegiando escritores dos séculos XX e XXI, mas também garantindo espaço para obras mais antigas.

Lista completa:

1. Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga

2. Noite na taverna, de Álvares de Azevedo

3. A falência, de Julia Lopes de Almeida

4. Sagarana, de Guimarães Rosa

5. Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto

6. Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus

7. Nove noites, de Bernardo Carvalho

8. O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques

Sociologia

A relação de obras de referência de Sociologia foi inteiramente reformulada para o Vestibular 2024. São quatro textos de fundamental importância, que contemplam tanto a amplitude da teoria social clássica quanto temas necessários à conjuntura política, social e cultural do nosso tempo.

As obras são as seguintes:

1. DAFLON, Veronica Toste; CAMPOS, Luna Ribeiro (org.). Pioneiras da sociologia: mulheres intelectuais nos séculos XVIII e XIX. Niterói: EdUFF, 2022.

2. FANON, Frantz. Racismo e cultura. Brasil: Editora Terra Sem Amos, 2021.

3. QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Marcia Gardênia Monteiro de. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

4. RIBEIRO, Darcy. O processo sociocultural. In: O povo brasileiro: formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1996. p. 167-265.

Filosofia

A relação de obras de Filosofia também é inteiramente nova. Os textos foram escolhidos por apresentarem reflexões em torno de problemas conceituais abordados pela tradição filosófica, tais como o que é o conhecimento, a verdade, a ciência, o bem, a justiça, a arte etc. A proposta é levar o candidato a refletir sobre problemas de ordem conceitual, averiguando sua capacidade de identificar e compreender teses, argumentos, conceitos, polêmicas e problemáticas filosóficas presentes nos textos ou deles decorrentes.

São cinco textos:

1. FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era “pós-socialista”. Tradução Julio Assis Simões. Cadernos de Campo (São Paulo), v. 15, n. 14-15, p. 231-239, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v15i14-15p231-239. Acesso em: 10 jan. 2023.

2. DE DUVE, Thierry. A arte diante do mal radical. Tradução Juliana Moreira. ARS (São Paulo), v. 7, n. 13, p. 64-87, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1678-53202009000100005. Acesso em: 10 jan. 2023.

3. ROQUE, Tatiana. O negacionismo no poder. Como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Revista Piauí, n. 161, fev. 2020. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-negacionismo-no-poder. Acesso em: 10 jan. 2023.

4. DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução Bento Prado Jr. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 27-41. Primeira Parte e Segunda Parte.

5. VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. In: LOCKE, John; VOLTAIRE. Sobre a tolerância. Tradução Márcio Suzuki. 1. ed., São Paulo: Penguin-Companhia, 2022. Capítulos 1, 4, 5, 6 e 18.

Música

As obras que serão utilizadas para a prova de Música da segunda fase são as seguintes:

1. BENNETT, R. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.

2. BENNETT, R. Forma e estrutura na música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

3. BENNETT, R. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

4. EDLUND, L. Modus Vetus. Nova Iorque: Chester Music, 1994.

5. LEMOINE, E, CARULLI, G. Solfeo de los solfeos. Volumen 1A. Editapsol.

6. MED, B. Teoria da Música. Brasília: Musimed, 1996.

7. POZZOLI, H. Guia teórico-prático para o ensino do ditado musical. Partes I e II. São Paulo: Ricordi do Brasil.

8. SEVERIANO, J. Terceiro tempo: a transição (1946-1957) e Quarto tempo: a modernização (1958-). In_. Uma históriada música popular brasileira: das origens à modernidade. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 273 – 462.

9. WISNIK, José Miguel. Som, ruído e silêncio. In_. O Som e o Sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989