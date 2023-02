Foto: Cassiano Rosário

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou nesta sexta-feira (17 de fevereiro) o resultado do processo seletivo especial para ocupação de vagas remanescentes em 22 cursos nas sedes de Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. O resultado pode ser conferido no site do Núcleo de Concursos da instituição. Para acessar, basta clicar AQUI.

Em suas redes sociais, a UFPR classificou o processo seletivo como “um sucesso”. Isso porque a seleção, feita por meio da nota do Enem, teve 81,3% das vagas preenchidas.

Realizado pela primeira vez, em caráter piloto, o processo teve 2.772 inscritos para 572 vagas e 465 candidatos foram aprovados. As inscrições foram gratuitas, e os candidatos puderam concorrer utilizando a nota do Enem de qualquer ano entre 2015 e 2022.