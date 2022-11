Gabriel Jabur/Agência Brasília



O segundo e último dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 trouxe um equilíbrio entre questões conceituais e cálculos matemáticos, além de abordar a pandemia de covid-19 sob vários aspectos, como era esperado por especialistas. Neste domingo, os candidatos precisaram responder a 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

De acordo com a assessora de Biologia do Sistema Positivo de Ensino, Samantha Fechio, das 15 questões de Física, quase metade eram relacionadas a conceitos, sem envolver cálculos. Em Química a proporção foi menor. Das 15 questões, 11 eram conceituais. A prova de Matemática foi a que exigiu o maior número de cálculos, em cerca de 35 das 45 questões. As outras dez precisavam de análise e interpretação de gráficos e imagens. “A prova de Ciências da Natureza foi bem contextualizada, com várias situações usuais do dia a dia, de maneira que o aluno pudesse relacionar seus conhecimentos e os conceitos estudados a essas realidades”, detalha.

Pandemia marca presença

O coronavírus e a pandemia de covid-19 estiveram presentes em várias das questões encontradas neste segundo dia de Enem 2022. Na prova de Química uma das perguntas falava sobre o uso do ozônio como possibilidade para esterilização de ambientes contra o coronavírus e as consequências disso. Em Biologia, os candidatos encontraram questões sobre o vírus, que apareceu tanto como agente causador de doenças quanto como um elemento importante sob o ponto de vista da biotecnologia. “Os exames de PCR, tão comuns durante a pandemia, também apareceram em uma das questões a respeito de como os resultados desse tipo de teste são analisados tecnicamente para determinar se uma pessoa está ou não infectada”, afirma a especialista. Por fim, em Matemática, uma equação de segundo grau foi usada como referência para identificar o índice de lotação dos hospitais e, assim, determinar a necessidade ou não de intensificar propagandas das formas de prevenção da covid-19.

Outros temas cobrados em Física, Química, Biologia e Matemática

Apesar de trazer muitas questões a respeito da pandemia, essa segunda parte do exame também se concentrou em conteúdos tradicionais de cada uma das disciplinas. Mecânica, calorimetria, corrente elétrica e a transformação de energia solar em energia elétrica com o uso de placas solares foram alguns dos assuntos cobrados em Física. Por sua vez, a prova de Química tinha perguntas sobre ligações químicas, equações e ciclo biogeoquímico.

Biologia trouxe muitos assuntos relacionados a fisiologia, genética e doenças envolvendo protozoários, vermes e bactérias. Em Matemática alguns dos temas abordados foram probabilidade, mediana, moda e sequência, mas o destaque ficou mesmo para a grande quantidade de questões de geometria.

Para a coordenadora do Ensino Médio do Sistema Positivo de Ensino, Milena dos Passos Lima, a etapa deste domingo não surpreendeu diante do que foi apresentado no primeiro dia de Enem. “A prova de Matemática e Ciências da Natureza trouxe, assim como aconteceu no último domingo, algumas questões muito atuais, como a pandemia, mas não deixou de lado os assuntos mais recorrentes. Foi uma boa surpresa ver, também, o equilíbrio entre questões que envolvem cálculo e questões interpretativas, porque, quando tem que fazer muitos cálculos, o estudante leva muito mais tempo, o que faz com que ele erre algumas perguntas mais simples, prejudicando sua nota geral”, finaliza.

O Enem 2022 teve quase 3,4 milhões de inscritos. Além da prova deste domingo (20), os candidatos tiveram ainda, no dia 13 de novembro, a prova de Linguagem, Ciências Humanas e Redação.