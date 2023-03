Divulgação

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) vai retomar o concurso vestibular para o ingresso de estudantes em um dos cursos ofertados pela instituição. O processo seletivo volta a ser realizado após 13 anos, período pelo qual o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi adotado como única forma de ingresso para os cursos de graduação na Universidade.



O edital do vestibular será lançado nesta terça-feira, 14 de março, por Marcos Schiefler, reitor da

UTFPR e Jean-Marc Lafay, pró-reitor de Graduação e Educação Profissional. O processo será adotado para o ingresso nos 13 campi da UTFPR.

O evento ocorrerá na sala de reuniões do Conselho Universitário da UTFPR, no prédio histórico

da Universidade, à Avenida Sete de Setembro, 3165, no bairro Rebouças, em Curitiba