Aberto prazo de inscrições para o Vestibular da UEL 2026. (Divulgação)

O Vestibular 2026 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) oferta mais de 3,1 mil vagas neste ano. O prazo para as inscrições está aberto até o dia 14 de agosto e custam R$ 181. A prova será realizada em fase única nos dias 26 e 27 de outubro.

Leia mais:

As inscrições devem ser feitas pelo site da Cops. Os candidatos devem preencher o formulário e imprimir o boleto para o pagamento do preço público. Ao todo, serão oferecidas 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando a reserva para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Aprova Paraná Universidades.

Após avaliação e apresentação de melhorias à edição anterior, o Vestibular UEL 2026 traz atualizações ao processo seletivo, publicadas na Resolução CEPE nº 032/2025.

Como será a avaliação dos candidatos

No primeiro dia de avaliação (26/10), todos os candidatos inscritos farão a Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Redação, com 60 questões objetivas e uma proposta de redação, com cinco horas de duração.

Já no segundo dia (27/10), será aplicada Prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas, com três horas de duração.

A avaliação será realizada apenas por candidatos inscritos nos cursos de: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

E em data prévia à fase única, no dia 14 de setembro, será aplicada a Prova de Habilidades Específicas (PHE), apenas para candidatos inscritos nos cursos de: Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música.

Conteúdo do vestibular da UEL

Na Prova de Conhecimentos Gerais, os candidatos responderão 60 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia. Além disso, os inscritos farão uma proposta de redação.

A Prova de Conhecimentos Específicos é composta por nove nove questões discursivas, distribuídas igualmente entre três disciplinas, sendo duas disciplinas indicadas como prioritárias pelos colegiados de cursos e a disciplina de Sociologia, que é comum e obrigatória para todos os cursos. As disciplinas de cada curso poderão ser consultadas no Manual do Candidato, que será disponibilizado no portal do Vestibular UEL.

Já na Prova de Habilidades Específicas, os candidatos serão avaliados pelo desempenho em uma ou duas atividades práticas, em exercícios de interpretação, reprodução e expressão, de acordo com o curso escolhido.

Além da nova configuração para aplicação das avaliações, o peso das provas na nota total mudará de acordo com o quadro de vagas e inscrições. Para candidatos inscritos em cursos que terão prova somente no primeiro dia, a Prova de Conhecimentos Gerais valerá 60% e a Prova de Redação 40% da nota total.

Já para os candidatos inscritos nos 12 cursos que farão os dois dias de avaliação, a Prova de Conhecimentos Gerais (objetiva) valerá 30%, a Prova de Redação 30% e a Prova de Conhecimentos Específicos (discursiva) valerá 40% da nota total. Em ambos os casos, o candidato não poderá zerar a redação.

Distribuição das vagas no concurso Vestibular UEL 2026

Do total de 3.180 vagas ofertadas pelo processo seletivo, a instituição mantém a reserva de 10% para ingresso via Vestibular UEL para estudantes de escola pública, 10% para estudantes negros de escola pública, 5% para negros independente do percurso e 5% para pessoas com deficiência.

Seguindo as normas da Resolução CU 031/2024, 20% do total de vagas continuam destinadas ao sistema Aprova Paraná Universidades, que utiliza o resultado obtido por candidatos na avaliação Prova Paraná Mais. Deste percentual, 10% serão reservadas para escolas públicas e 10% reservadas para autodeclarantes negros de escolas públicas.