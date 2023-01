Estudantes brasilienses concluem simulado do Enem Colégio Setor Oeste, Asa Sul, Brasília, DF, Brasil 7/7/2016 Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília.

O fim das férias escolares marca o início de uma nova etapa muito importante na vida dos estudantes do último ano do Ensino Médio. Nesta fase, é comum que os alunos se sintam pressionados quanto à universidade e perdidos sobre o que fazer quando a escola acabar, e essa ansiedade pode acabar atrapalhando o rendimento escolar.

Portanto, saber no que focar desde o início, traçando metas e se preparando para os principais momentos do ano é essencial para manter o foco e garantir um bom desempenho. Pensando nisso, o professor e Gerente de Consultoria Pedagógica do SAS Plataforma de Educação, Vinicius Haidar, separou algumas dicas para um retorno mais leve e produtivo:

Escolha qual curso e universidade deseja entrar

Definir o curso e qual universidade irá prestar é um passo essencial que deve ser dado no início do ano, pois irá direcionar o estudante para um preparo mais específico, já que, dependendo do curso escolhido, os pesos das disciplinas podem ser diferentes nas notas finais de alguns vestibulares, como a Fuvest. Se ele pretende entrar em uma universidade federal, por exemplo, provavelmente a forma de ingresso será pelo SISU, que utiliza a nota do Enem. Para isso, ele precisa focar em se preparar especificamente para o Enem, fazendo provas antigas, simulados e trabalhando em cima de suas maiores dificuldades. Buscar por materiais específicos de cada prova – como os Raio-X do Enem, Fuvest e Unicamp, desenvolvidos pelo SAS Plataforma de Educação, por exemplo – podem contribuir para a elaboração de um programa de estudo mais assertivo, já que indicam quais as matérias mais cobradas nos exames e podem servir como guia para os estudos. Ter um objetivo definido e estabelecer os caminhos para alcançá-lo faz com o que aluno se sinta mais seguro e, consequentemente, menos pressionado.

Monte uma rotina de estudos

Para os alunos dessa fase final, é fundamental ter em mente que, na maioria dos casos, este ano terá um processo mais revisional de matérias com menos aprofundamento, diferente do primeiro e segundo ano do Ensino Médio, onde o foco era aprender conteúdos novos. Portanto, é importante que ele modifique sua rotina de estudos, incluindo uma melhor gestão de tempo, sono regrado, disciplina e planejamento, para que consiga se organizar e não deixar de revisar nenhum conteúdo. Além disso, é essencial realizar diversos simulados ao longo do ano para se acostumar e se familiarizar com as provas longas e cansativas dos vestibulares.

Faça visitas às universidades

Muitas universidades oferecem visitas guiadas a estudantes do terceiro ano que queiram conhecer melhor a estrutura, grade curricular, corpo docente e vivências da instituição para escolher aquela com a qual se identificam mais. Aproveitar essas oportunidades também é fundamental para que o aluno vá se familiarizando com o novo ambiente e dinâmica das universidades, que são diferentes do que as escolas propõem. Isso estimula aqueles que ainda estão confusos sobre qual curso escolher, e dá ainda mais ânimo para os que estão ansiosos por essa entrada.

Foque na saúde mental e física

Cuidar da saúde mental nesse período é extremamente importante. A pressão e ansiedade pelo final do ciclo escolar podem atrapalhar o desempenho ao longo do ano. Uma das alternativas para lidar melhor com a situação é, se possível, contar com o apoio de um terapeuta profissional, que pode auxiliar o aluno na busca pelo autoconhecimento, fator crucial para que ele possa tomar a importante decisão sobre o seu futuro e carreira que quer seguir, além de contribuir para que o estudante tenha conversas saudáveis com os pais, colegas e comunidade escolar, compartilhando seus sentimentos e possíveis questões pessoais. Junto a isso, praticar atividade física e incluir momentos de descanso e descontração na rotina é essencial para manter o corpo e a mente saudáveis, reduzindo o estresse.

Integrar atividades de lazer com o estudo

A escola marca um importante período na vida de todos os jovens. Porém, existem também outras maneiras de estudar e reforçar o conteúdo aprendido em sala de aula, por meio de filmes, séries, jogos e outras atividades de lazer, que ajudam o aluno a memorizar o conhecimento ou mesmo aprender coisas, de maneira leve e divertida.

“No geral, planejamento, disciplina e a organização são a base para quem está entrando no último ano da escola. Em meio a tantas novidades, desafios e tomadas de decisão importantes, esses pontos são cruciais para manter o equilíbrio e fazer com que o estudante alcance suas metas e finalize esse ciclo estando mais preparado para o que vier daqui para frente, seja a universidade, cursinho ou o mercado de trabalho. Para nós, do SAS Plataforma de Educação, o foco é estar o mais próximo possível dos alunos, principalmente nesta reta final, fomentando conversas e oferecendo materiais e ferramentas para auxiliar os discentes a construir o seu próprio futuro”, conclui Haidar.