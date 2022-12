Ellen Pompeo, a eterna Meredith Grey, contou, durante participação no programa The Drew Barrymore Show, os motivos que a fizeram sair de Grey’s Anatomy. A atriz, que esteve presente em 19 temporadas da série e se despediu da sua personagem em novembro, disse estar “super feliz” e ansiosa para explorar novas possibilidades.

Durante a conversa, a apresentadora perguntou como a artista estava se sentindo depois da sua saída da série.

“Estou muito feliz. A série tem sido incrível para mim e eu amei muito a experiência. Mas eu tenho que misturar um pouco. Tenho 53 anos, meu cérebro é como ovos mexidos. Tenho que fazer algo novo ou vou literalmente me transformar no tipo de pessoa que faz as palavras cruzadas do jornal todos os dias”, contou Ellen.

E completou: “Quero dizer, 19 anos – isso é mais do que as pessoas mantêm seus filhos em casa. As pessoas mantêm seus filhos em casa até os 18 anos e depois os mandam para a faculdade, então isso é como eu ir para a faculdade.”

A atriz, que é mãe de Stella, 13, Sienna, 8, e Eli, 6, disse que agora o seu tempo também é dedicado à família. “Tenho três filhos, então cuido deles. É muito importante para mim estar perto deles e estar mais presente para eles”, disse.