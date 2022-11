Na próxima segunda-feira, o Brasil entra em campo para enfrentar a Suíça e tentar encaminhar a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Se a escalação brasileira ainda é dúvida, o árbitro da partida já foi definido.

O jogo contará com a arbitragem do salvadorenho Iván Barton, responsável pela partida entre Alemanha e Japão, na primeira rodada da fase de grupos do Mundial. Barton, que tem 31 anos, foi muito elogiado pela sua atuação naquele confronto.

Ele é o terceiro árbitro mais jovem da Copa do Mundo, ficando atrás apenas do peruano Kevin Ortega, de 30 anos, e do hondurenho Said Martinez, de 31.

Para o jogo do Brasil, ele contará com o apoio do também salvadorenho David Moran e do surinamês Zachari Zeegelaar como assistentes. A posição de quatro árbitro será ocupada pelo hondurenho Said Martinez e o VAR será responsabilidade do canadense Drew Fischer.

Bárton atua no futebol da América do Norte e Central, tendo sido o responsável pelo primeiro jogo da final da Liga dos Campeões da Concacaf da atual temporada. Ele também não é estranho à seleção brasileira. Apitou a partida entre Brasil e Alemanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.