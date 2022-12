O técnico Walid Regragui deixou a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo com a confiança em alta, neste sábado. O treinador do Marrocos, apesar da derrota para a Croácia por 2 a 1, acredita que sua seleção evoluirá nos próximos anos e que a boa campanha marroquina no Catar deve inspirar outras equipes africanas nas próximas edições do Mundial.

“Quando fizermos um balanço geral, percebemos que jogamos em alto nível, enfrentando grandes seleções. Só fizemos grandes jogos e mostramos que a África trabalha muito bem, que estamos perto. França e Croácia estão acima de nós, mas pouco acima. Em 15 anos, uma

seleção da África ganhará a Copa”, declarou Regragui.

O treinador afirmou que o time marroquino seguiu o caminho de Gana, grande surpresa da Copa de 2010. “Aprendemos com a campanha de Gana, que, em 2010, chegou às quartas de final e elevamos um pouco mais o sarrafo. Se antes a ambição da seleção do Marrocos era passar da fase de grupos, agora isso mudou.”

Regragui afirmou que espera que a delegação marroquina seja recebida com muita festa em seu retorno para casa. “Fizemos o nosso país sonhar, inspiramos crianças a acreditar que, sim, uma equipe marroquina pode competir de igual para igual com os melhores”, declarou o treinador, para quem a meta agora é seguir progredindo.

O próximo objetivo é buscar o título da Copa Africana de Nações, em 2025, na Costa do Marfim. “Para sermos respeitados, temos de ser competitivos a começar pelo nosso continente.”

Sobre a derrota para a Croácia, o técnico marroquino exaltou a experiência dos croatas. Também culpou o cansaço de seus jogadores pela derrota. “O ponto positivo é que contra seleções tão fortes, como a França e a Croácia, fizemos jogos mais disputados e perdemos por detalhes. Isso prova que estamos evoluindo.”

Entre os jogadores, a sensação era de conformação por não ter alcançado o “pódio” da Copa – Marrocos terminou no quarto lugar geral. “Vontade não faltou para o nosso time, mas o esforço que fizemos nos últimos jogos, principalmente, o da semifinal contra a França, acabaram nos prejudicando na briga pelo pódio”, disse o zagueiro Ilias Chair.

“Apesar das derrotas, nossa campanha no Catar serviu para mostrar que o Marrocos tem um bom nível de futebol e está evoluindo. Apesar desta boa impressão, queremos estar ainda mais fortes nas próximas competições”, afirmou Bilal El Khannous.