O início da temporada da NBA tem sido surpreendente tanto para o Los Angeles Lakers quanto para o Cleveland Cavaliers por motivos diferentes. Se o tradicional time da Califórnia sofre para vencer, a equipe de Cleveland vem fazendo vítimas a cada noite. No encontro entre as duas franquias, no domingo, os Cavaliers buscaram a virada e venceram por 114 a 100, na casa dos Lakers.

O confronto contou com dois tempos bem distintos. Nos dois primeiros períodos, os Lakers dominaram, sob a liderança de LeBron James. Mas os veteranos da equipe da casa não conseguiram conter a reação dos Cavaliers, do cestinha Donovan Mitchell. Os visitantes se recuperaram no terceiro período e não foram mais parados.

Maior pontuador da partida, com 33 acertos, Mitchell lembrou do histórico de sucesso de LeBron, hoje rival, no time de Cleveland. “Você sempre precisa ter respeito pela grandeza. Quando a grandeza está em quadra, você apenas vai lá e tenta encontrar um caminho para competir e vencer. Entramos em quadra e tentamos fazer o que vínhamos fazendo a cada jogo. Felizmente, foi contra o LeBron”, comentou o líder atual dos Cavaliers, que já revelou ser fã do astro dos Lakers.

No confronto direto entre as gerações, Mitchell também levou a melhor uma vez que LeBron não passou dos 27 pontos, embora tenha contribuído com sete rebotes e quatro assistências. Jarrett Allen também se destacou pelo time visitante, com um “double-double” de 16 pontos e 11 rebotes. Darius Garland anotou 24 pontos. O brasileiro Raulzinho ficou fora mais uma vez, sem sequer constar no banco de reservas.

Pelos Lakers, Anthony Davis e o reserva Russell Westbrook registraram um “double-double” cada, com 19 pontos e 12 rebotes e 19 pontos e 10 assistências, respectivamente. Foi a sétima derrota dos Lakers em nove jogos. Com uma das piores campanhas do campeonato, o time de Los Angeles é o penúltimo colocado da Conferência Oeste. Já os Cavaliers somam oito triunfos e apenas um revés, na vice-liderança do Leste.

Se os Cavaliers está em ascensão no Leste, no Oeste o nome da vez é o Utah Jazz, vice-líder da tabela. Neste domingo, o time faturou sua oitava vitória ao superar o Los Angeles Clippers por 110 a 102, fora de casa. Jordan Clarkson e Collin Sexton foram os líderes dos visitantes, com 23 e 22 pontos, respectivamente.

Os Clippers contaram com o cestinha da partida, Paul George, autor de 34 pontos e oito rebotes. Marcus Morris Sr. colaborou com 18 pontos, mas não foi o suficiente para parar o bom ritmo do Jazz.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Los Angeles Lakers 100 x 114 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 113 x 104 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 103 x 97 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 102 x 110 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Orlando Magic x Houston Rockets

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers