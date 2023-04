Foto: João Frigério



Curitiba registrou neste sábado (8 de abril), no feriado de Páscoa, dois casos de violência extrema, dois homicídios ocorridos em plena luz do dia e no meio da rua. A primeira situação ocorreu no bairro Tatuquara, durante a madrugada, e a segunda foi registrada já entre o final da tarde e o começo da noite de hoje, no bairro Cajuru.

O episódio mais recente foi acompanhado pelo repórter João Frigério, na Rua Leonardo Gelinski. Segundo o jornalista, a vítima, de aproximadamente 35 anos, foi executava às margens da linha do trem.

Não foi, contudo, o único caso de violência ocorrido por ali nos últimos tempos.

Há poucas semanas, um outro homicídio havia acontecido na mesma rua, a poucos metros do local onde houve o crime de hoje.

Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime, mas a situação já está sendo investigada pela Divisão de Homicídios, da Polícia Civil.