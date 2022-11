Em jogo movimentado e em dia de homenagem da torcida ao técnico Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza e Atlético-GO empataram por 1 a 1 neste domingo, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando abriu o marcador para o Atlético-GO no primeiro tempo e Otero, em linda cobrança de falta, empatou no segundo tempo.

Com o empate, o Fortaleza, soma 49 pontos na décima colocação e já está garantido na Sul-Americana. Antes da partida, a torcida fez mosaico em homenagem ao técnico Vojvoda com as palavras “Gracias Profesor” e outro trazendo o treinador com a sua família.

O empate complica a situação do Atlético-GO, que se aproxima do rebaixamento para a Série B. O time goiano é o 17º colocado, com 34 pontos e terá que vencer os dois últimos jogos e torcer por uma combinação de resultados nas últimas rodadas.

As duas últimas partidas do Fortaleza no Campeonato Brasileiro serão contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, às 20h30, no Castelão e no domingo (13) diante do Santos, às 16h, na Vila Belmiro. O Atlético-GO recebe o Athletico-PR na quarta-feira, às 20h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e faz seu último jogo no Brasileirão no domingo, às 16h, diante do América-MG, em Belo Horizonte.

O Fortaleza buscou pressionar desde o início o Atlético-GO. O time goiano, porém, foi mais efetivo e perigoso no primeiro tempo, apostando nos contra-ataques. Assim foi quem criou a primeira boa chance de gol exatamente no contra-ataque: Luiz Fernando foi lançado, aos dez minutos, em profundidade, invadiu a área e bateu cruzado para boa defesa de Fernando Miguel.

Na segunda chance que criou, o Atlético-GO abriu o marcador. Aos 16 minutos, Dudu cruzou, Marcelo Benevenuto escorregou e Luiz Fernando cabeceou no chão para marcar. O autor do gol teve a chance de marcar o segundo aos 28, quando Wellington Rato fez grande jogada individual e acionou o atacante na área. Ele, porém, bateu rente à trave de Fernando Miguel.

O Fortaleza, sem velocidade e contando com uma atuação discreta de Lucas Lima, encontrou dificuldade em passar pela marcação do time goiano. Quando chegou, o time cearense parou nas defesas do goleiro Diego Loureiro. No final, o Atlético-GO em chute de Dudu de fora da área, levou perigo ao gol de Fernando Miguel.

O segundo tempo começou como o primeiro tempo, com o Atlético-GO mais eficiente. Logo no primeiro minuto, Luiz Fernando foi lançado pela direita e bateu cruzado, levando perigo ao gol de Fernando Miguel. Pouco inspirado, o Fortaleza buscou o gol do empate em lance de bola parada. O meia Otero, que havia entrado 30 segundos antes no lugar de Lucas Lima, cobrou falta no ângulo esquerdo de Diego Loureiro para empatar, aos 12 minutos.

Após sofrer o gol de empate, o time goiano se lançou ao ataque e em quatro minutos criou três boas chances de gol. A melhor delas aos 27 minutos, quando Jorginho bateu forte e Fernando Miguel espalmou.

Três minutos depois, o time goiano viu as coisas se complicarem com a expulsão de Luiz Fernando, que já tinha amarelo, por reclamação com o árbitro. A partir daí, o Fortaleza melhorou na partida e passou a criar uma chance atrás da outra. O time cearense só não virou graças a boa atuação do goleiro Diego Loureiro, que fez pelo menos três defesas para salvar o Atlético-GO. No final, aos 46 minutos, Otero teve a última chance, mas mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 ATLÉTICO-GO

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi (Pedro Rocha) e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Hércules), Caio Alexandre e Lucas Lima (Otero); Moisés (Depietri), Romarinho (Silvio Romero) e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-GO – Diego Loureiro; Dudu (Edson Fernando), Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão (Marlon Freitas) e Wellington Rato (Jorginho); Airton (Léo Pereira), Luiz Fernando e Shaylon (Kelvin). Técnico: Eduardo Souza.

GOLS – Luiz Fernando aos 16 minutos do primeiro tempo, Otero aos 12 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP – Fifa).

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Benevenuto (Fortaleza) e Edson Fernando, Jefferson, Léo Pereira, Luiz Fernando, Willian Maranhão (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO – Luiz Fernando (Atlético-GO).

RENDA – R$ 785.567,00.

PÚBLICO 44.810 total.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).