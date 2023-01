O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, elogiou a escolha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para Simone Tebet (MDB) ser a ministra do Planejamento e Orçamento. “Simone já mostrou, mais de uma vez, a sua capacidade. Em tudo o que ela põe a mão, tem sucesso. Tenho certeza que a pasta do Planejamento é central e seu talento pessoal ajudará muito o Brasil”, afirmou ele após participar da solenidade de posse de Tebet, que ocorreu na manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto.

Bruno Dantas disse que vai conversar com a equipe do TCU sobre o convite público feito pela nova ministra, em discurso, para um servidor da Corte comandar uma diretoria da pasta.

“Os auditores do TCU são quadros muito qualificados, então é absolutamente natural que todos os governos desejem ter quadros do Tribunal servindo nos ministérios. Não é uma novidade. Eu vou discutir com os ministros, com a equipe que dirige o TCU”, declarou o presidente da Corte de Contas, que, no entanto, preferiu não falar em nomes neste momento.

O presidente do TCU ainda tratou de reforçar a inexistência de uma dicotomia entre responsabilidades fiscal e social. “A responsabilidade fiscal é o alicerce sobre o qual se ergue o edifício”, declarou Dantas, em linha com o discurso de cuidado com as contas públicas feito por Simone na cerimônia de posse.