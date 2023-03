Reprodução/PMPR

Uma adolescente de 13 anos morreu ao ser atropelada por um motoristas embriagado. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 26, em Sarandi, no interior do Paraná. O homem foi preso por embriaguez ao volante, de acordo com a Polícia Militar (PM).

