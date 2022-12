Um dos heróis do tricampeonato mundial argentino, o goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martínez foi recebido como um herói em sua cidade natal, Mar del Plata. Após ganhar a Copa do Mundo de 2022 contra a França, a seleção argentina retornou ao seu país e celebrou o título com sua torcida.

Ao todo, 5 milhões de pessoas saldaram os jogadores nas ruas das cidades do país latino. Após a celebração em Buenos Aires, Martínez, que faturou o prêmio de Melhor Goleiro do Mundial de Catar, retornou à sua cidade natal e celebrou a conquista com seus conterrâneos.

“É a primeira vez que vejo essa loucura no país. Conquistar o tri não é um orgulho só pra mim, mas para todos. Agora quero ganhar o tetra”, afirmou o goleiro na Mar del Plata Arena Fest, conforme relatou o jornal argentino Olé.

“Quando comecei a jogar pela seleção, meu sonho era trazer um título para minha cidade. Ganhamos a Copa América, a Finalíssima e o mundial do Catar”, disse o goleiro de forma emocionada. “É algo maravilhoso, um goleiro receber esse tipo de reconhecimento. Quase sempre, isso é algo só dado aos atacantes.”

Em seu discurso, Martínez afirmou que era o seu sonho dar um título à Messi com a seleção argentina, que jamais esquecerá a defesa que fez no último minuto do segundo tempo da prorrogação e que tinha certeza que iriam ganhar nos pênaltis.

“Nasci em um bairro de rua de terra e agora sou campeão mundial”, afirmou o camisa 23, prometendo conseguir a maior quantidade de uniformes da seleção argentina para Mar del Plata.