O presidente da França, Emmanuel Macron, viajará ao Catar para assistir ao jogo entre a seleção francesa e Marrocos, pelas semifinais da Copa do Mundo, marcado para quarta-feira, às 16 horas (de Brasília). A viagem foi confirmada pela ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, que esteve presente na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, disputada no sábado, no Al Bayt Stadium.

“Volto neste domingo à noite porque tenho uma importante reunião com a diretoria do comitê organizador da Olimpíada de 2024 na segunda-feira, mas estarei de volta com o presidente na quarta-feira”, disse Oudéa-Castéra em entrevista à rádio francesa France Info.

Enquanto via a exibição de Mbappé e seus companheiros, a ministra vestia, nas tribunas do Al Bayt, um suéter azul com listras das cores do arco-íris estampadas nas mangas. “Foi importante mostrar meu compromisso com os direitos humanos como um todo e com os direitos LGBT+ em particular”, explicou a política e ex-tenista sobre o traje.

Apesar do posicionamento da ministra em relação ao tratamento que a comunidade LGBT+ recebe no Catar e das fortes críticas que outras nações europeias têm dirigido ao país árabe, a França adotou cautela sobre o tema. Três dias antes do início do Mundial, Macron foi perguntado sobre a possibilidade de boicotes, mas descartou prontamente e defendeu que o “esporte não deve ser politizado”.

“Esse questionamento deve ser feito durante a decisão sobre a sede do evento, seja Copa do Mundo ou Olimpíada”, afirmou o político francês na ocasião, em entrevista após a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), em Bangcoc. “Não é necessário contestar essa escolha na hora do evento”, concluiu.

Neste sábado, Macron mostrou animação nas redes sociais e parabenizou a seleção pela classificação. Também citou o feito histórico do Marrocos, até porque há um grande número de imigrantes marroquinos na França. A equipe do Norte da África superou Portugal por 1 a 0 e se tornou a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. “Parabéns aos ‘Bleus’. Todo o país está com vocês. Iremos juntos até a final. Aos marroquinos: Saudamos sua vitória histórica. Nos vemos na semifinal!”, escreveu.