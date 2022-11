Rafaela Pimenta está ganhando notoriedade no cenário futebolístico mundial. Sócia de Mino Raiola por 22 anos, a paulista, que já conduzia grandes negociações, assumiu a carteira de clientes do empresário após sua morte. Agenciando o jovem norueguês Erling Haaland, liderou a principal transferência no mercado da bola na janela de verão da Europa. O atacante deixou o alemão Borussia Dortmund para jogar no inglês Manchester City.

Nesta segunda-feira, Rafaela Pimenta recebe em Turim, na Itália, o prêmio de melhor agente de jogadores europeus. A honraria entregue pela revista Tuttosport faz parte da solenidade do prêmio Golden Boy.

Mas o reconhecimento pela relevância do trabalho da brasileira não para por aí. Rafaela Pimenta também está indicada a receber o prêmio de melhor agente do ano do Globe Soccer Awards, que acontece em 17 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A transferência de Erling Haaland do Borussia Dortmund para o Manchester City, confirmada em 1º de junho, movimentou cerca de 60 milhões de euros (mais de R$ 300 milhões). Mas Rafaela tem outros jogadores de calibre em sua lista de agenciados. Entre eles estão: o francês Paul Pogba (Juventus), o sueco Zlatan Ibrahimovic (Milan), o holandês Matthijs De Ligt (Bayern de Munique), e os italianos Marco Verratti e Donnarumma (ambos do Paris Saint-Germain).

Passada a Copa do Mundo do Catar, em janeiro, a janela de transferência de inverno estará aberta na Europa. Apesar de ser uma época de menor movimentação no mercado de jogadores, Rafaela Pimenta deve protagonizar novos e relevantes acordos para o futebol do Velho Continente.