O registro de marca é um passo muito importante para as empresas. Ele garante o uso exclusivo do nome, a possibilidade de franquiar e, ainda, o fato de a marca se tornar um ativo da empresa. Esse processo é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e pode ser realizado pelo próprio empresário ou, ainda, por um procurador (um advogado ou uma empresa).

Infelizmente, os empresários estão sofrendo um novo golpe que envolve a emissão de boletos falsos de registro de marca. Os criminosos acompanham os processos que estão em andamento por meio da Revista de Propriedade Industrial (RPI), que publicada semanalmente no site do INPI.

Os golpistas fazem um mapeamento das atualizações de alguns processos e entram em contato com o titular do processo (o empresário) informando que há a necessidade do pagamento de determinado valor para efetivação do registro, por exemplo. Entretanto, trata-se de um boleto falso imitando o nome e logo do INPI com valores que sequer correspondem às taxas cobradas.

O valor para o pedido do registro de marca (para serviços e produtos incluídos nas listas do INPI) é de R$ 355,00. Em alguns casos, o INPI oferece 60% de desconto, como no caso de ME – Microempresas, MEI – Microempreendedor Individual, EPP – Empresas de Pequeno Porte, Cooperativas, Instituições de ensino e pesquisa, Entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos quando se referirem a atos próprios. Para essas empresas, o valor é de R$ 142,00.

Ao final do processo de registro, quando o INPI defere o pedido, há a necessidade de pagar mais uma taxa de R$ 745,00 e, no caso das empresas mencionadas anteriormente, o valor com desconto fica em R$ 298,00. Todas essas taxas são cobradas por classe (categorias de serviço/produto que o negócio se encaixa) e estão disponíveis no site oficial do órgão.

Esses são os valores padrões que o INPI cobra, podendo ter outras taxas a depender de situações excepcionais, como por exemplo quando alguém se opõe ao registro da marca.

Mas se você possui uma MEI o caminho é o pagamento da primeira taxa de R$ 142,00 e, se o processo se desenvolver sem interrupções, há o pagamento da taxa final de R$ 298,00. É nesse momento que o golpe é aplicado. Os golpistas pedem o pagamento de uma taxa final com valores acima do tabelado, como R$1.298,00, por exemplo.

É preciso muita atenção nesses casos. Se o processo de registro está sendo feito pelo próprio empresário, quaisquer dúvidas deverão ser tiradas diretamente com o INPI. Caso ele tenha contratado um procurador, como um advogado, ele deve aguardar orientações sobre os prazos e pagamentos, sem a intervenção de outras empresas.

Para evitar golpes, é fundamental que o empresário realize o seu registro com profissionais especializados, que saberão agir em qualquer situação para proteger a empresa, informar de forma assertiva sobre taxas a serem pagas e atuar quando terceiros venham a fazer cobranças indevidas.



Miriam Olivia Knopik Ferraz é advogada, doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) com dupla titulação em Dottorato di Ricerca na Universidade de Roma Sapienza – La Sapienza. Certificada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e pelo World Intellectual Property Organization no Curso Geral de Propriedade Intelectual. Sócia Fundadora do Knopik & Bertoncini Sociedade de Advogados