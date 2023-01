A revista britânica FourFourTwo, especializada no mundo da bola, colocou Endrick e outros cinco brasileiros em sua lista anual dos 50 jovens mais promissores do futebol mundial. O atacante do Palmeiras é o mais bem colocado entre os representantes do País, na quinta colocação. A publicação destacou os 165 gols marcados na base alviverde e qualidade técnica da joia de 16 anos.

“Você não pode ensinar (a ninguém) o que já nasceu com Endrick”, diz a matéria. “O poder é assustador. Depois de anos com o resto da América do Sul produzindo centroavantes explosivos, como Luis Suárez e Sergio Agüero, o Brasil agora parece ter um igual. Não é apenas a velocidade de seus pés, mas suas reações relâmpago: ele já marca todos os tipos de gols”, conclui.

Promovido aos profissionais do Palmeiras há pouco menos de um ano, Endrick já tem um destino traçado fora do clube paulista. O atacante foi negociado com o Real Madrid por 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação atual), a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, atrás apenas da venda de Neymar pelo Santos ao Barcelona, em 2013, por 88,4 milhões de euros. Ele fica na equipe palestrina até julho de 2024, quando completará 18 anos.

Em pouco tempo, Endrick já quebrou alguns recordes do clube. Ele se tornou o mais jovem a estrear pelo time (16 anos, dois meses e 15 dias), e a fazer um gol no profissional (16 anos, três meses e quatro dias). Na equipe principal, Endrick disputou sete partidas, marcou três gols e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2022.

O segundo brasileiro mais bem posicionado na lista é o atacante Marcos Leonardo, do Santos, na 35ª posição. O atacante de 19 anos está na equipe principal desde 2020, mas ganhou sequência apenas na última temporada. Ao todo, são 33 gols em 119 jogos pelo time santista. O clube da Vila Belmiro também é representado no ranking pelo ponta-direita Ângelo, de 17 anos, na 37ª colocação. Enquanto a FourFourTwo destaca a capacidade de finalização do primeiro, este último é elogiado pela criação de jogadas.

Maior contratação da história do Athletico-PR, o atacante Vitor Roque foi listado na 39ª colocação. Contratado junto ao Cruzeiro por R$ 24 milhões, o jogador de 17 anos é citado como uma opção aos gigantes da Europa que perderam a corrida pela assinatura de Endrick – são 13 gols em apenas 52 jogos na carreira.

Marquinhos, ex-São Paulo e atualmente no Arsenal, e Matheus Nascimento, do Botafogo, também representam o Brasil na lista, na 42ª e 45ª colocação, respectivamente. O atacante de 19 anos do time inglês foi contratado junto ao tricolor paulista por 3 milhões de libras e ainda não teve sequência na Inglaterra, mas é visto com potencial. Já a joia botafoguense, de 18 anos, acumula convocações para a seleção brasileira de base e já foi especulado no Real Madrid. Atualmente se recupera de lesão e está fora so Sul-Americano Sub-20. ]

Veja top da lista de jovens promissores da FourFourTwo em 2023

1º. Jude Bellingham (Inglaterra, 19 anos. Borussia Dortmund)

2º. Jamal Musiala (Alemanha, 19 anos. Bayern de Munique)

3º. Benjamin Sesko (Eslovênia, 19 anos. Red Bull Salzburg)

4º. Gavi (Espanha, 18 anos. Barcelona)

5º. Endrick (Brasil, 16 anos. Palmeiras)

6º. Youssoufa Moukoko (Alemanha, 18 anos. Borussia Dortmund)

7º. Romeo Lavia (Bélgica, 18 anos. Southampton)

8º. Alejandro Garnacho (Argentina, 18 anos. Manchester United)

9º. Harvey Elliott (Inglaterra, 19 anos. Liverpool)

10º. Carney Chukwuemeka (Inglaterra, 19 anos. Chelsea)

Outros brasileiros na lista:

35º. Marcos Leonardo (Brasil, 19 anos. Santos)

37º. Ângelo (Brasil, 17 anos. Santos)

39º. Vitor Roque (17 anos. Athletico-PR)

42º. Marquinhos (Brasil. 19 anos. Arsenal)

45º. Matheus Nascimento (Brasil, 18 anos. Botafogo)