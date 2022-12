Endrick, jovem atacante do Palmeiras, registrou em suas redes sociais nesta terça-feira um encontro no Rio de Janeiro com seu futuro companheiro de Real Madrid Vinícius Júnior. O jogador da seleção brasileira passa alguns dias na capital fluminense antes de regressar às atividades no clube merengue.

Endrick, por sua vez, já iniciou com o Palmeiras os trabalhos de pré-temporada. Porém, diferentemente de outros grandes clubes, a equipe alviverde optou por realizar atividades de maneira virtual, comandadas pela comissão técnica de Abel Ferreira e pelo Núcleo de Saúde e Performance do time.

Na última quinta-feira, Real Madrid e Palmeiras anunciaram a negociação de Endrick que deve movimentar cerca de R$ 400 milhões. O atacante deixará o clube palestrino rumo à capital espanhola apenas em julho de 2024, quando completa 18 anos. Até lá e também no time merengue, Endrick tem algumas metas a bater para completar os valores do acordo.

Quando Endrick vestir a camisa do Real Madrid, Vinícius Júnior será um veterano do clube. O jogador ex-Flamengo é um bom exemplo para entender a maneira como o clube madrilenho trata os jovens atletas.

Ao desembarcar no Real, Vinícius Júnior primeiramente foi colocado para atuar no time B, o Real Madrid Castilla. Pouco depois, já foi incorporado à equipe principal. Vini não teve muitas chances sob o comando do técnico Zinedine Zidane. Com Carlo Ancelotti, as oportunidades apareceram, ele se solidificou na equipe e hoje tem o status de titular.