Vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros (cerca de R$ 408,6 milhões na cotação atual) na semana passada, o atacante Endrick está no meio de uma disputa entre o Palmeiras e a seleção brasileira sub-20 para o início da temporada 2023. A CBF quer o jogador vestindo a camisa amarelinha. O Palmeiras gostaria de contar com o menino no Estadual, que começa dia 15 de janeiro.

O técnico Ramon Menezes convocou a seleção brasileira sub-20 para o Campeonato Sul-Americano da categoria, marcado para os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro na Colômbia. Entre os 22 convocados estão três jogadores do Palmeiras, entre eles, dois que já atuam com o time profissional: o próprio Endrick e Giovani – o outro convocado é o goleiro Kaíque. A apresentação será no dia 5 de janeiro.

O técnico Abel Ferreira, no entanto, conta com os dois jogadores para as competições do início do ano. Por isso, o Palmeiras pediu a liberação dos atletas. O time alviverde inicia a disputa do Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro e decide a Supercopa do Brasil no dia 28 de janeiro com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil.

O acordo do Palmeiras com o Real Madrid prevê que o atacante deixe o clube rumo à capital espanhola apenas em julho de 2024, quando completará 18 anos. Enquanto isso, a direção do Palmeiras tem total domínio sobre a carreira do menino.

Os jogadores do Palmeiras iniciaram a pré-temporada na última segunda-feira, mas com exercícios físicos em casa, de maneira remota. Os trabalhos presenciais vão começar no dia 2 de janeiro. Até lá, a diretoria do Palmeiras espera contar os dois jovens atletas no grupo. Endrick sabe que sua chance de assumir a camisa 9 do time é agora. Abel também tem planos para ele depois de sua estreia no Brasileirão e de seus primeiros gols. A seleção pode ‘atrapalhar’ isso.

O Palmeiras acertou a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid na quinta-feira passada. O valor da negociação pode atingir os 72 milhões de euros. Desse total, 12 milhões de euros se referem aos impostos, que serão pagos pelos espanhóis. Dos 60 milhões restantes, uma parcela é referente a metas que podem ou não ser atingidas pelo atleta na Europa.

Destaque na base do Palmeiras nas últimas temporadas, Endrick já quebrou vários recordes do clube. Ele se tornou o mais jovem a estrear pelo time (16 anos, dois meses e 15 dias), no duelo com o Coritiba, e a fazer um gol no profissional (16 anos, três meses e quatro dias), contra o Athletico-PR. Sob o comando de Abel Ferreira, Endrick disputou sete partidas, marcou três gols e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2022.

A CBF ainda não respondeu ao Palmeiras se vai liberar o jogador. Endrick deixará a decisão para as diretorias.