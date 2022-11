A Enel disse nesta quinta-feira, 3, que o lucro caiu nos primeiros nove meses do ano e reduziu sua orientação de lucro líquido ordinário para 2022, principalmente devido a um declínio na contribuição das empresas na Itália.

A empresa de energia com sede em Roma registrou lucro líquido de 1,76 bilhão de euros (US$ 1,74 bilhão) no período, ante 2,51 bilhões de euros no ano anterior. Em uma base ajustada, o lucro líquido – ou lucro líquido ordinário – ficou em € 2,98 bilhões, queda de 9,5% no ano, de € 3,29 bilhões.

A receita saltou para 108,18 bilhões de euros de 58,79 bilhões de euros, principalmente devido aos maiores volumes de eletricidade e gás vendidos a preços médios crescentes.