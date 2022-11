O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou em 13 de novembro e retorna no próximo domingo, 20, para o seu segundo dia. Neste fim de semana, os estudantes realizarão as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, com questões de múltipla escolha envolvendo diferentes assuntos das disciplinas.

Com questões de Biologia, Física e Química, a prova de Ciências da Natureza costuma tratar de uma série de assuntos, muitos deles conectados com atualidades, como as mudanças climáticas. Confira dicas para se dar bem nessa disciplina.

De acordo com Ricardo Leme Szulc, coordenador de Química do Curso e Colégio Etapa, é importante estabelecer uma ordem de prioridade, checando em exames anteriores os temas de maior incidência e que ofereceram mais dificuldades. O ideal é focar nas proposições mais simples e não perder demasiado tempo inicial nas mais complexas e trabalhosas.

Caso você esteja longe do ensino médio há um tempo ou fazendo o Enem pela primeira vez, Leme recomenda refazer as provas antigas para se habituar ao formato. “Uma análise mais aprofundada dos principais erros cometidos é um bom indicativo dos temas a serem estudados com mais cuidado”, afirma.

Veja dicas sobre cada área:

Física

Para o professor Ricardo Leme Szulc, as questões de Física costumam ter equilíbrio entre questões conceituais e numéricas, com cálculos. Dois temas prováveis, segundo ele, são:

– Circuitos elétricos

– Mecânica

Biologia

– Dez anos do Código Florestal: dificuldades para implementação e potenciais para preservação ambiental

– Biomas brasileiros, Amazônia e década de restauração dos ecossistemas, protocolada pela Organização das Nações Unidas (ONU)

– Poluição e saneamento básico

– Vacinas e biologia molecular

– Covid-19 e riscos de novas pandemias

Química

Nesta área, segundo o professor do Etapa, a prova deve seguir a tendência dos últimos anos de não exigir tantos cálculos e traz itens mais conceituais, com interpretação de gráficos e tabela. Alguns dos temas prováveis, aponta ele:

– Química inorgânica, como o fracionamento de mistura

– Cálculo estequiométrico: concentração; número de mols; volume; massa; conversão de unidade

– Reações químicas, principalmente aquelas ligadas a situações cotidianas