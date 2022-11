O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira, 23, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem). As provas foram aplicadas nos dois últimos domingos. A previsão de apresentação dos resultados finais ficou para 13 de fevereiro, segundo o governo federal. Os resultados podem ser acessados na página oficial do Inep .

“Já o espelho da redação, com os detalhes das correções dos textos, será divulgado apenas em abril, junto com as notas dos participantes treineiros, que são daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos”, detalhou em nota a gestão federal.

Os processos seletivos que utilizam a avaliação como forma de ingresso deverão ser iniciados após a divulgação das notas, mas ainda não há data definida.

“O Enem seleciona estudantes para vagas de ensino superior em instituições públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). O exame também serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)”, destaca o governo federal.

Os participantes que não puderam comparecer aos locais de provas por problemas logísticos ou por estarem com covid-19 ou outra doença infectocontagiosa, relembra o Inep, têm até a próxima sexta-feira, 25, para solicitarem a reaplicação do exame. “As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Em casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos devem ser acompanhados por documentos comprobatórios. Já no que se refere a problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações de acordo com as possíveis intercorrências registradas.”