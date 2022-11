Daniel Castellano/SMCS

De espaço de pedreiras desativadas à ostentação do título de um dos mais belos parques de Curitiba, o Parque Tanguá, localizado no bairro Taboão, completa 26 anos de fundação nesta quarta-feira (23/11).

Com uma área total de 235 metros quadrados, foi inaugurado na primeira gestão do prefeito Rafael Greca e faz parte das unidades de conservação localizadas na bacia do Rio Barigui.

Suas atrações ficam por conta das fontes, do mirante belvedere, do Jardim Poty Lazzarotto, em estilo francês, e do paredão de pedras com queda d’água, que aparecem com frequência nas fotos dos visitantes. Para o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, além de ganhar iluminação especial, o parque vai sediar uma das programações mais amadas pelos curitibinhas: um dos dois carrosséis venezianos da cidade (o outro ficará no Passeio Público).

Além da preparação das festas de fim de ano, o Tanguá ganhou de presente de aniversário a pintura total de todas as edificações, estruturas metálicas e escadaria, limpeza da cobertura do mirante, pintura e reforma de bancos e lixeiras. Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente renovaram o paisagismo e estão em andamento as novas vagas de estacionamento para acessibilidade.

Interessados em fazer a visita podem ir ao local diariamente, das 6h às 20h.