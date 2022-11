A Holanda abriu o placar logo no início da partida e parecia que teria uma vitória tranquila, mas levou o empate do Equador e ficou no 1 a 1, pelo Grupo A da Copa do Mundo, nesta sexta-feira. O resultado decretou a eliminação precoce do anfitrião Catar, que mais cedo foi batido por Senegal por 3 a 1.

O resultado deixou a chave embolada. Holanda e Equador somam quatro pontos cada, contra três do time africano. Uma das três seleções não avançará às oitavas de final. Na terceira e última rodada, os holandeses vão enfrentar o Catar, enquanto o Equador duelará com o Senegal.

Os holandeses foram a campo com algumas mudanças na escalação inicial, uma delas a entrada do zagueiro Timber para marcar de perto o equatoriano Enner Valencia, autor de dois gols na estreia, segundo confirmou o técnico Louis van Gaal antes da partida.

Logo aos cinco minutos, Klaassen aproveitou erro da defesa equatoriana e rolou para Cody Gakpo, que finalizou forte com a perna esquerda e abriu o placar. A revelação da seleção holandesa marcou seu segundo gol no Mundial e confirmou as expectativas criadas no seu talento antes da competição. O jovem que atua no PSV é apontado como uma das revelações da Copa e deve se transferir para um grande clube europeu, em janeiro.

Após o gol, o duelo ficou equilibrado em campo. Atrás no placar, o Equador tentou explorar os espaços na defesa da Holanda, mas sem criar chances de gol. Sem inspiração, os holandeses voltaram a mostrar um desempenho abaixo do esperado, assim como foi em boa parte da vitória sobre Senegal por 2 a 0 em que os gols só saíram no fim da partida.

No fim da primeira etapa, Estupiñan desviou uma bola chutada para dentro da área e balançou a rede, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento. Os jogadores do Equador reclamaram bastante da marcação.

O jogo ganhou em emoção logo no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Equador roubou a bola no campo de ataque e avançou em superioridade numérica. Estupiñan chutou forte, o goleiro Noppert espalmou mal e Valencia aproveitou para empatar a partida. A virada quase veio aos 14, quando Plata finalizou com perigo e a bola bateu no travessão.

Os equatorianos se mostraram competitivos e tentaram o segundo gol, mas erraram passes importantes no campo de ataque. Do lado holandês, van Gaal até fez substituições para melhorar o time, mas seguiu com um rendimento abaixo do esperado.

FICHA TÉCNICA:

HOLANDA 1 X 1 EQUADOR

HOLANDA – Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, Koopmeiners (de Roon), De Jong, Blind e Klaassen (Berghuis); Gakpo (Weghorst), Bergwijn (Memphis). Técnico: Louis van Gaal.

EQUADOR – Galíndez; Preciado, Porozo, Torres, Hincapié e Estupinan; Mendez, Caicedo, Plata (Rodriguez) e Estrada (Sarmiento); Valencia (Ibarra). Técnico: Gustavo Alfaro.

GOLS – Gakpo, aos 5 minutos do primeiro tempo. Valencia, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Mendez.

ÁRBITRO – Mustapha Ghorbal (Argélia).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 44.833 pagantes.

LOCAL – Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar.