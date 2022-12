Líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes (MG) disse que o governo eleito trabalha com a expectativa de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição seja votada na próxima quarta-feira, 7, tanto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado quanto no plenário da Casa.

Confirmadas as duas votações, o texto seguiria para a Câmara, onde será apensado a outra PEC, que já passou por comissões – abreviando, assim, o tempo de tramitação até a análise em plenário. Trata-se da PEC 24, de 2019, que retira do teto de gastos recursos próprios das universidades. O texto, de autoria da deputada Luisa Canziani (PSD-PR), hoje é relatado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP). Neste caso, a expectativa é de que, entre os dias 13 e 15 de dezembro, a tramitação esteja concluída.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.