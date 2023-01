A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 se inicia nesta segunda-feira com 127 equipes divididas em 32 grupos buscando o tão cobiçado título da principal competição de base do futebol nacional. Em 52 edições realizadas até aqui, o Corinthians é a equipe que mais vezes ergueu o troféu da competição, com 10 títulos conquistados. A equipe faturou o torneio em 10 oportunidades, nos anos de 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

Fluminense (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) e Internacional (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020), com cinco títulos cada, estão empatados com o segundo maior número de títulos conquistados.

O domínio dos paulistas na competição é evidente, com equipes do estado tendo vencido o torneio em 31 oportunidades, cerca de 59.61% das vezes. A última edição, inclusive, foi vencida de forma inédita pelo Palmeiras.

CORINTHIANS

Dono de 10 títulos da competição, o Corinthians é disparado o time mais vitorioso do torneio. Porém, desde 2017 a equipe paulista não levanta a taça, tendo chego mais perto do décimo primeiro título em 2020, quando amargou o vice-campeonato para o Internacional, após perder por 3 a 1 na decisão. Na última edição, o Corinthians caiu na segunda fase do mata-mata, ao ser eliminado pelo Resende.

Na edição de 2023, a equipe do Parque São Jorge jogará suas partidas na cidade de Araraquara, no Grupo 12 ao lado de Ferroviária-SP, Zumbi-AL e Fast Club – AM. A estreia será no dia 3 de janeiro, contra o Zumbi-AL, às 21h45.

PALMEIRAS

Atual campeão do torneio, o Palmeiras possui apenas um título da competição. Em 2021, liderado pelo talento de Endrick, a equipe goleou o Santos por 4 a 0 na decisão e conquistou a taça. Na história, a equipe ainda soma dois vice-campeonatos, em 1970 e 2003.

Em busca de defender o título, o Palmeiras está no Grupo 3 do torneio, na cidade de Rio Preto, ao lado de Juazeirense-BA, Santana-AP e Rio Preto-SP. O debute no torneio será contra a Juazeirense-BA, no dia 3, às 19h30 (horário de Brasília).

SÃO PAULO

Com 4 títulos conquistados, em 1993, 2000, 2010 e 2019, o São Paulo é o segundo paulista com mais troféus do campeonato, atrás apenas do Corinthians, com 10. Na última edição do torneio, a equipe tricolor foi eliminada pelo Palmeiras na semifinal. Na edição de 2023, a equipe estará no Grupo 17, com sede em Marília, ao lado de CSP da Paraíba, o paulista Marília e o Porto Velho, de Rondônia, que enfrenta na estreia, no dia 4, às 21h45 (horário de Brasília).

SANTOS?

A equipe do litoral é dona de três títulos da competição, tendo conquistado a Copinha em 1984, 2013 e 2014. Além disso, tem outros três vice-campeonatos, em 1982, 2010 e 2022, este último quando foi goleado pelo Palmeiras na decisão.

Na edição de 2023, o Santos está no Grupo 26, com sede em Santo André, ao lado dos donos da casa, do Falcon-SE e do São Raimundo-RR, adversário da estreia no dia 04, às 15h (horário de Brasília).

OUTRAS CAMPANHAS PAULISTAS DE DESTAQUE

Além das conquistas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, outros 10 equipes paulistas conquistaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nacional (1972 e 1988), Ponte Preta (1981 e 1982) e a Portuguesa (1991 e 2002) são destaques com dois títulos do torneio. América (2006), Guarani (1994), Juventus (1985), Marília (1979), Paulista (1997), Roma Barueri (2001) e Santo André (2003) têm um título cada.

Confira a lista completa dos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Corinthians – 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017)

Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)

Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

São Paulo – 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019)

Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014)

Nacional – 2 títulos (1972 e 1988)

Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982)

Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002)

América-SP – 1 título (2006)

América-MG – 1 título (1996)

Cruzeiro – 1 título (2007)

Figueirense – 1 título (2008)

Guarani – 1 título – (1994)

Juventus – 1 títulos (1985)

Marília – 1 título (1979)

Palmeiras – 1 título (2022)

Paulista de Jundiaí – 1 título (1997)

Roma Barueri – 1 título (2001)

Santo André – 1 título (2003)

Vasco – 1 título (1992)