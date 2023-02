Quando o assunto é tempo integral no Ensino Médio e no Ensino Fundamental, contudo, o resultado paranaense fica bem abaixo da média nacional. Os dados consideram as instituições de ensino da rede pública (escolas municipais, estaduais e federais).

No Ensino Médio, por exemplo, 20,4% de todos os alunos no país estudando em escolas públicas estudam em tempo integral. No Paraná, contudo, esse porcentual é de apenas 4,4%, o pior do país, logo a frente de Rio Grande do Sul (4,7%) e Pará (5,2%). Já Pernambuco (62,5%), Paraíba (57,8%) e Ceará (42,1%) possuem os melhores resultados entre todos os estados e o Distrito Federal.

No Ensino Fundamental, 14,4% dos alunos estudam em tempo integral no Brasil. No Paraná, entretanto, essa proporção é de 9,7%, apenas o 13º melhor resultado entre todas as unidades federativas. Amapá (2,1%) e Rondônia (2,8%) possuem os piores resultados do país e Ceará (41%) e Piauí (38,8%), os melhore