O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2022 ante o segundo trimestre, de acordo com a leitura final do indicador divulgada nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O resultado ficou abaixo do avanço de 0,2% apresentado na leitura preliminar. Em relação a igual período do ano passado, o PIB espanhol teve expansão de 4,4% entre julho e setembro, informou o INE. Neste caso, a prévia indicou ganho de 3,8%.