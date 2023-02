A cantora inglesa Ann Lee (Annerley Gordon) desembarca pela primeira vez no Brasil, para um show inédito e exclusivo “Festa Anos 90”. O evento acontecerá em 8 de abril, no Piazzanotte (antigo Spazio Van), às 21h00.

A Festa Anos 90 conta com a participação deErik Rizzato (O Som do K7), DJ Marquinhos Espinosa (Bi-Campeão do RedBull 3Style ); DJ Ademar (Sistema X Anos 90s ); DJ Kica (Producer New CD Ann Lee 2023) e DJ Roger Silver (Live Djs CWB ). A apresentação e animação de Marcelo S.

Bio Ann Lee

Ann Lee nasceu na Inglaterra, em 12 de novembro de 1967. É cantora e compositora de Eurodance, que alcançou sucesso no final dos anos 1990.

Ann Lee é conhecida principalmente por seus singles “2 Times” e “Voices”, ambos lançados em 1999. Ela também é conhecida por ser a vocalista de estúdio nos primeiros quatro álbuns do grupo italiano Whigfield. Em 2023 Ann Lee lançou o single “Can’t Stop” com Samus Jay e Stay-C. Outras músicas também estão disponíveis nas plataformas digitais: “Alive”, “Take Your Time”, “Look at Me” e “One Night With You” – realizada em parceria com Dhany.

É previsto neste ano três singles e novo álbum, produzido por DJ Kica.

Serviço

Festa Anos 90Onde: Piazzanotte ( antigo Spazio Van ) - BR 116, nº 15.000 (Curitiba-PR).

Estrelas: Ann LeeErik Rizzato (O Som do K7)DJ Marquinhos Espinosa (Bi-Campeão do RedBull 3Style)DJ Ademar (Sistema X Anos 90s)DJ Kica (Producer New CD Ann Lee 2023)DJ Roger Silver (Live Djs CWB )Marcelo S.

Valores:

1º Lote (Promocional) R$ 65,00;

2 º Lote R$ 80,00;

3º Lote R$ 100,00 (no dia do evento, 8/04, será outro valor);

Backstage R$ 20,00 ( + Inf 41 997360819 )

Acesso Área Vip R$ 30,00 ( + Inf 41 997360819 )

Mesa Pista R$ 80,00 4 Lugares ( + Inf 41 997360819 )



Zap Ingresso: 41 9 9736 – 0819

Ingresso Online: https://www.sympla.com.br/evento/festa-anos-90/1868026

Pontos de Venda (Loja Som Sete): Rua 24 de Maio, 1160 – Curitiba (PR);

Bidu Santana ( Campo Comprido) 41 9969-8888;

Realização: DJ Kica;

Apoio A.E.P Eventos.