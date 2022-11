Divulgação Sedest/IAT

Curitiba antecipa o 5º Dia Nacional de Urubuzar e começa, hoje, a sensibilizar estudantes da Prefeitura sobre a importância de evitar atropelamentos de animais silvestres. Ações neste sentido acontecem de hoje até 19 de novembro em 48 locais do Brasil.



Dia Nacional de Urubuzar é uma promoção do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE). Segundo estimativas do CBEE, todos os anos, 475 milhões de animais silvestres morrem nas estradas brasileiras. As regiões Sudeste e Sul do país lideram as estatísticas com 56% e 29% dos casos.